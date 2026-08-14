Atlético de Madrid cierra pretemporada con victoria ante el Marsella

Medida la carga física de sus futbolistas, aún en el proceso de la pretemporada y con el debut de Alejandro Grimaldo , el Atlético de Madrid ultimó sus partidos de preparación veraniega con una victoria reafirmante ante el Olympique de Marsella , decidida por el desborde y el vértigo del reluciente Arnau Ortiz y el gol de Carlos Martín en el minuto 78 (1-2).

Finalmente suplente, pero con todo el segundo tiempo para aprovechar otra ocasión, Arnau Ortiz pide un sitio, ya con hechos indudables, en la plantilla del primer equipo. El campo habla. Y claro. El máximo goleador del filial en el pasado ejercicio, con 23 tantos en Primera RFEF, cambió el paso, se fue por la banda derecha, irrumpió en el área y entregó el 1-2. El desequilibrio. Decisivo. Una vez más.

Carlos Martín remachó el gol en el área, superado ya el portero De Lance y lanzado el Atlético hacia su segundo triunfo en cuatro partidos de esta pretemporada (ganó 4-1 al Getafe y perdió por 2-1 con el Manchester United y por 3-1 con el Manchester City antes de la visita a Marsella) cuando tiene a la vista LaLiga: el miércoles ya recibe al Málaga.

Aún está en construcción el conjunto rojiblanco, aún le faltan en ritmo muchos de los jugadores que llevarán el peso de la titularidad en el desarrollo de la temporada. Por eso, su remontada en el Velodrome tiene mérito, es reafirmante, pero sólo es un paso más en la preparación que desemboca ahora, cuando cada punto es obligado. Tiene sumo valor.

Paixao marcó el 1-0 en el minuto 22. No cerró Giuliano en el área. Por ahí surgió el extremo brasileño para picar con finura y atrevimiento el balón ante la salida de Jan Oblak, batido en el mano a mano. Un desajuste atrás. Debe cuidar eso el Atlético, controlado hasta entonces por el Marsella salvo en un remate al poste de Lookman, a pase de Kang in Lee, filtrado desde su terreno. Una demostración de lo que se espera de él. Aún intermitente.

El gol del empate para el Atlético de Madrid

Lo reemplazó a los 35 minutos, por cuestiones de cargas y procesos de la pretemporada, Rodrigo Mendoza, que irrumpió en el terreno en tono reivindicativo. Lo necesita el centrocampista. Exitosa la presión de Lookman sobre Balerdi, aún más lo fue la definición con la derecha de Mendoza, que batió a De Lance para el 1-1 antes del descanso.

A veinte del final, en el cuarto turno de cambios, Simeone dio también minutos a Marc Pubill, campeón del mundo e inédito hasta este viernes de juego en esta pretemporada. También debe estar listo para el comienzo del curso, porque será clave para el Atlético, entre la competencia que dispara Cuti Romero atrás, mientras Arnau Ortiz reclama un sitio en el ataque. Otra demostración fue su acción del gol de Carlos Martín. La victoria.

Tiene trazada su estructura defensiva Simeone. Busca equilibrio y energía, tan esenciales para el funcionamiento a ojos del técnico. Su elástica idea presenta una línea de cinco cuando se protege, que también es de cuatro según el juego. Volvió a actuar como central-lateral diestro Jorge Domínguez. El carril derecho fue para Giuliano y el izquierdo para Grimaldo. Sus primeros 35 minutos de pretemporada.

FUENTE: EFE