Panamá Sub-17 sigue preparándose para la Copa Mundial Qatar 2026

La Selección de Panamá Sub-17 se prepara para una nueva semana de entrenamientos como parte de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, a disputarse del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Doha, Catar.
El entrenamiento de este lunes será en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en las instalaciones del Mañanitas Country Club.
La sesión del martes tiene contemplado un partido amistoso en horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), en el área de Juan Díaz.
Mientras que el miércoles, la Sub-17 volverá a entrenar en el CAR de PANDEPORTES, en horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
PREPARACIÓN MUNDIALISTA
A falta de tres meses para su estreno mundialista, la escuadra juvenil no descansa en su preparación con el objetivo de llegar de la mejor manera a su compromiso en Catar.
Recordemos que Panamá Sub-17 quedó ubicado en el Grupo A de la Copa del Mundo Sub-17 junto a la selección anfitriona de Catar, Grecia y Egipto.
Panamá estará debutando en la Copa del Mundo Sub-17 el próximo 19 de noviembre cuando se mida a Catar Sub-17.
Luego jugará el 22 de noviembre frente a Grecia y cerrará las acciones en la ronda de grupos el próximo 25 de noviembre frente a Egipto.
Todos los partidos en la ronda de grupos se jugarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha, Catar.
LISTA DE CONVOCADOS DE PANAMÁ SUB-17
PORTEROS
- Adamir Aparicio CD Plaza Amador
- Luis López Academia Costa del Este
- Josué Osorio CD Universitario
DEFENSAS
- Alberto Adams CD Plaza Amador
- Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador
- Cristian Ibarra CD Plaza Amador
- Gabriel Mendoza Academia Costa del Este
- José Bósquez Dep Árabe Unido
- Neir Marrugo CA Independiente
- Stephen Domínguez Sporting SM
- Gabriel Quiroz Tauro FC
- Joseph Rivas Umecit FC
VOLANTES
- Lucas Norte CD Plaza Amador
- Lucio Ceballos Sporting SM
- Jossimar Insturain Tauro FC
- Jorge General San Francisco FC
- José Asprilla CD Universitario
- Alfredo Maduro Academia Costa del Este
- Estevis López Veraguas United
- Joel Sánchez Tauro FC
EXTREMOS
- Joseph López San Francisco FC
- Joseph Choy Veraguas United
- Alexander Tull CA Independiente
- Oliver Pinzón CD Universitario
- Cristian Morán Umecit FC
DELANTEROS
- Joshua Gómez San Francisco FC
- Thiago Chalmers CD Plaza Amador
- Ronaldo Matos Sporting SM
DT Felipe Baloy
FUENTE: FPF