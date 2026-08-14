Panamá Sub-17 sigue preparándose para la Copa Mundial Qatar 2026

La Selección de Panamá Sub-17 se prepara para una nueva semana de entrenamientos como parte de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, a disputarse del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Doha, Catar.

Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy cumplirán con su quinto microciclo de trabajo al entrenar desde este lunes 17 al miércoles 19 de agosto.

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El entrenamiento de este lunes será en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en las instalaciones del Mañanitas Country Club.

La sesión del martes tiene contemplado un partido amistoso en horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), en el área de Juan Díaz.

Mientras que el miércoles, la Sub-17 volverá a entrenar en el CAR de PANDEPORTES, en horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

PREPARACIÓN MUNDIALISTA

A falta de tres meses para su estreno mundialista, la escuadra juvenil no descansa en su preparación con el objetivo de llegar de la mejor manera a su compromiso en Catar.

Recordemos que Panamá Sub-17 quedó ubicado en el Grupo A de la Copa del Mundo Sub-17 junto a la selección anfitriona de Catar, Grecia y Egipto.

Panamá estará debutando en la Copa del Mundo Sub-17 el próximo 19 de noviembre cuando se mida a Catar Sub-17.

Luego jugará el 22 de noviembre frente a Grecia y cerrará las acciones en la ronda de grupos el próximo 25 de noviembre frente a Egipto.

Todos los partidos en la ronda de grupos se jugarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha, Catar.

LISTA DE CONVOCADOS DE PANAMÁ SUB-17

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Luis López Academia Costa del Este

Josué Osorio CD Universitario

DEFENSAS

Alberto Adams CD Plaza Amador

Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Gabriel Mendoza Academia Costa del Este

José Bósquez Dep Árabe Unido

Neir Marrugo CA Independiente

Stephen Domínguez Sporting SM

Gabriel Quiroz Tauro FC

Joseph Rivas Umecit FC

VOLANTES

Lucas Norte CD Plaza Amador

Lucio Ceballos Sporting SM

Jossimar Insturain Tauro FC

Jorge General San Francisco FC

José Asprilla CD Universitario

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

Estevis López Veraguas United

Joel Sánchez Tauro FC

EXTREMOS

Joseph López San Francisco FC

Joseph Choy Veraguas United

Alexander Tull CA Independiente

Oliver Pinzón CD Universitario

Cristian Morán Umecit FC

DELANTEROS

Joshua Gómez San Francisco FC

Thiago Chalmers CD Plaza Amador

Ronaldo Matos Sporting SM

DT Felipe Baloy

FUENTE: FPF