FUTBOL Marea Roja -  14 de agosto de 2026 - 13:02

Panamá Sub-17 sigue preparándose para la Copa Mundial Qatar 2026

La selección de Panamá Sub-17 se prepara para cumplir una nueva semana de entrenamientos rumbo al próximo Mundial Sub-17.

Panamá Sub-17 sigue preparándose para la Copa Mundial Qatar 2026

Panamá Sub-17 sigue preparándose para la Copa Mundial Qatar 2026

FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-17 se prepara para una nueva semana de entrenamientos como parte de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, a disputarse del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Doha, Catar.

Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy cumplirán con su quinto microciclo de trabajo al entrenar desde este lunes 17 al miércoles 19 de agosto.

El entrenamiento de este lunes será en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en las instalaciones del Mañanitas Country Club.

La sesión del martes tiene contemplado un partido amistoso en horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), en el área de Juan Díaz.

Mientras que el miércoles, la Sub-17 volverá a entrenar en el CAR de PANDEPORTES, en horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

PREPARACIÓN MUNDIALISTA

A falta de tres meses para su estreno mundialista, la escuadra juvenil no descansa en su preparación con el objetivo de llegar de la mejor manera a su compromiso en Catar.

Recordemos que Panamá Sub-17 quedó ubicado en el Grupo A de la Copa del Mundo Sub-17 junto a la selección anfitriona de Catar, Grecia y Egipto.

Panamá estará debutando en la Copa del Mundo Sub-17 el próximo 19 de noviembre cuando se mida a Catar Sub-17.

Luego jugará el 22 de noviembre frente a Grecia y cerrará las acciones en la ronda de grupos el próximo 25 de noviembre frente a Egipto.

Todos los partidos en la ronda de grupos se jugarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha, Catar.

LISTA DE CONVOCADOS DE PANAMÁ SUB-17

PORTEROS

  • Adamir Aparicio CD Plaza Amador
  • Luis López Academia Costa del Este
  • Josué Osorio CD Universitario

DEFENSAS

  • Alberto Adams CD Plaza Amador
  • Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador
  • Cristian Ibarra CD Plaza Amador
  • Gabriel Mendoza Academia Costa del Este
  • José Bósquez Dep Árabe Unido
  • Neir Marrugo CA Independiente
  • Stephen Domínguez Sporting SM
  • Gabriel Quiroz Tauro FC
  • Joseph Rivas Umecit FC

VOLANTES

  • Lucas Norte CD Plaza Amador
  • Lucio Ceballos Sporting SM
  • Jossimar Insturain Tauro FC
  • Jorge General San Francisco FC
  • José Asprilla CD Universitario
  • Alfredo Maduro Academia Costa del Este
  • Estevis López Veraguas United
  • Joel Sánchez Tauro FC

EXTREMOS

  • Joseph López San Francisco FC
  • Joseph Choy Veraguas United
  • Alexander Tull CA Independiente
  • Oliver Pinzón CD Universitario
  • Cristian Morán Umecit FC

DELANTEROS

  • Joshua Gómez San Francisco FC
  • Thiago Chalmers CD Plaza Amador
  • Ronaldo Matos Sporting SM

DT Felipe Baloy

FUENTE: FPF

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