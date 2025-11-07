BÉISBOL Béisbol -  7 de noviembre de 2025 - 14:14

Yankees de Nueva York: ¿En qué estadio jugarán vs Panamá previo al Clásico Mundial 2026

Los Yankees de Nueva York se enfrentarán a Panamá en partido de preparación para los nuestros de cara al Clásico Mundial 2026.

Yankees de Nueva York: ¿En qué estadio jugarán vs Panamá previo al Clásico Mundial 2026

Yankees de Nueva York: ¿En qué estadio jugarán vs Panamá previo al Clásico Mundial 2026

Un duelo emocionante protagonizarán los Yankees de Nueva York contra la selección de béisbol de Panamá, pocos días antes de que los nuestros emprendan su viaje a Puerto Rico para debutar el 6 de marzo ante Cuba en las acciones del grupo A del Clásico Mundial 2026.

Los dirigidos por el timonel José Mayorga estarán viajando a Estados Unidos para chocar ante los "Bombarderos del Bronx" en duelo de los entrenamientos de primavera. Al día siguiente, los panameños tendrán otro desafío importante, cuando midan fuerzas ante los Tigres de Detroit.

Partidos de Panamá de cara al Clásico Mundial 2026

  • Panamá vs Yankees de Nueva York - Martes 3 de marzo 2026 - George M. Steinbrenner Field
  • Panamá vs Tigres de Detroit - Miércoles 4 de marzo 2026 - Publix Field at Joker Marchant Stadium, Lakeland, FL

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
  • Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
  • Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
  • Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo

En esta nota:
Seguir leyendo

¡PARA LA HISTORIA! Selección de Béisbol de Panamá enfrentará al más ganador de la MLB

¡OFICIAL! Panamá acepta invitación para jugar en la Serie del Caribe 2026

Copa América de Béisbol 2025: ¿En qué estadios de Panamá se jugará el torneo?

Recomendadas

Últimas noticias