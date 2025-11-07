Yankees de Nueva York: ¿En qué estadio jugarán vs Panamá previo al Clásico Mundial 2026

Un duelo emocionante protagonizarán los Yankees de Nueva York contra la selección de béisbol de Panamá, pocos días antes de que los nuestros emprendan su viaje a Puerto Rico para debutar el 6 de marzo ante Cuba en las acciones del grupo A del Clásico Mundial 2026.
Partidos de Panamá de cara al Clásico Mundial 2026
- Panamá vs Yankees de Nueva York - Martes 3 de marzo 2026 - George M. Steinbrenner Field
- Panamá vs Tigres de Detroit - Miércoles 4 de marzo 2026 - Publix Field at Joker Marchant Stadium, Lakeland, FL
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
- Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
- Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
- Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo