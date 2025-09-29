Canelo Álvarez se someterá a cirugía en el codo, según informes de Mike Coppinger de The Ring

El ex súper campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez se someterá a una cirugía, luego de su derrota ante el estadounidense Terence Crawford y su vuelta al ring será retrasada, según informó el reconocido insider Mike Coppinger de The Ring Magazine.
"Me dijeron que le van a operar del codo. Canelo tenía previsto regresar en febrero a Riad para la tercera pelea de ese acuerdo. Esa pelea ahora se retrasará hasta el segundo o tercer trimestre de 2026", mencionó Coppinger, quien también finalizó diciendo que Turki Al-Alshikh es quien brindó la información de primera mano.
Se retrasa el regreso de Canelo Álvarez
Ahora, el mexicano no podrá ver acción a inicios del 2026, tras caer derrotado recientemente ante Terence "Bud" Crawford en un combate histórico entre indiscutibles campeones mundiales, en evento de Netflix con gran cantidad de reflectores a nivel mundial.
Con 35 años de edad, Saúl deberá tener una buena recuperación en vista de volver al camino de la victoria.