Canelo Álvarez se someterá a cirugía en el codo, según informes de Mike Coppinger de The Ring

El ex súper campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez se someterá a una cirugía, luego de su derrota ante el estadounidense Terence Crawford y su vuelta al ring será retrasada, según informó el reconocido insider Mike Coppinger de The Ring Magazine.

Coppinger informó durante el último episodio de "Inside The Ring" que Canelo necesita una cirugía de codo y por el momento no podrá ver acción en febrero en Riad, Arabia Saudita, como lo tenia previsto.

"Me dijeron que le van a operar del codo. Canelo tenía previsto regresar en febrero a Riad para la tercera pelea de ese acuerdo. Esa pelea ahora se retrasará hasta el segundo o tercer trimestre de 2026", mencionó Coppinger, quien también finalizó diciendo que Turki Al-Alshikh es quien brindó la información de primera mano.

Se retrasa el regreso de Canelo Álvarez

Ahora, el mexicano no podrá ver acción a inicios del 2026, tras caer derrotado recientemente ante Terence "Bud" Crawford en un combate histórico entre indiscutibles campeones mundiales, en evento de Netflix con gran cantidad de reflectores a nivel mundial.

Con 35 años de edad, Saúl deberá tener una buena recuperación en vista de volver al camino de la victoria.