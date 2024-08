Canelo Álvarez y Edgar Berlanga tuvieron acalorado cara a cara

FOTO: Kaelin Mendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

“Pegas como mi hijo. "No me aportas nada que no haya visto antes”, señaló Álvarez interrumpiendo las palabras de Edgar Berlanga en Conferencia.

"Ya lo verás cabrón", replicó Berlanga.

Predicción de Canelo Álvarez

“Ocho rounds, recuerden mis palabras. No voy a tener compasión”, dijo Álvarez. “Este tipo de cabrones me mantienen motivado. No quiero joderte ahora porque te quedarías sin dinero”.

“Me encanta cuando un oponente me saca de quicio. Cuando alguien me saca de quicio, le hago pagar con la peor parte”, destacó el super campeón mexicano.

“Soy el tipo de boxeador que viene a pelear. No voy a correr”, dijo Berlanga. “Canelo estuvo alguna vez en mi lugar, y ahora es mi momento de hacerme un nombre y convertirme en una leyenda en el deporte del boxeo".

“Esto va a ser un tiroteo. Va a ser diferente. Al fin y al cabo, este es un deporte de gladiadores. Buscamos eliminarnos unos a otros. Esto va a pasar al siguiente nivel”.

Burlas del mexicano

"Él cree que tiene más inteligencia que yo y que todos los que he peleado", dijo Álvarez. "Vamos, hermano, no va a poder tocarme. Quiero verlo intentarlo. Ya llega tu turno. ¿Crees que tienes más inteligencia que Floyd Mayweather y Miguel Cotto? Él no es nada comparado con ellos".

"No vas a hacer nada. Sólo me vas a hacer reír".

Este wei ya valió Berlanga #CaneloBerlanga pic.twitter.com/pIQSHxp5iO — Canelo Alvarez (@Canelo) August 7, 2024

Ambos púgiles tuvieron que ser separados por la seguridad y terminaron entre burlas y señas ofensivas ante el público y prensa que presenciaba el evento.