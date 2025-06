Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron cara a cara en Conferencia Riyadh

Álvarez (62-2-2, 39 KOs) expondrá el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas todos sus cinturones de la categoría de las 168 libras, ante Crawford (41-0, 31 KOs), quien ascenderá dos categorías para enfrentar el reto, en evento estelar de Riyadh Season que será transmitido a través de Netflix.

Terence Crawford va por la hazaña ante Canelo Álvarez

“Como sea que tenga que pelear, voy a ganar. Así de simple. No voy a dejar que nadie me obligue ni me diga cómo pelear, cuando he luchado toda mi vida. Sabes, no voy a correr. Te lo aseguro. Pero sí voy a tocar mucho a los demás”, señaló el originario de Omaha Nebraska.

El de Guadalajara respondió con respeto a las palabras de Terence, "No me va a ganar. No te preocupes", fue parte de lo que añadió Saúl en Conferencia de Prensa.

Bud y Canelo, son campeones de cuatro divisiones y talentos generacionales en el deporte, que han visto acción en los mejores escenarios del mundo en su ascenso de categoría y ahora se verán las caras en un choque que elevará por los cielos un legado, en evento de alto nivel con los cetros dorados Ring, FIB, AMB, CMB y OMB en juego.