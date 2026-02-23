Claressa Shields suma un triunfo más a su estatus de "GWOAT"

BOXEO Boxeo Internacional -  23 de febrero de 2026 - 10:43

La campeona estadounidense peso pesado Claressa Shields ganó de manera sólida en Detroit choque ante Franchon Crews Dezurn.

FOTO: The Ring Magazine

La invicta súper campeona Claressa Shields superó un nuevo reto en su carrera, al brindar una gran actuación en el Little Ceasars Arena de la ciudad de Detroit ante su compatriota estadounidense Franchon Crews Dezurn.

Shields (18-0, 3 KOs), de 30 años de edad lució nuevamente impecable, dominando a placer a su rival, con su explosividad y poder arriba del cuadrilátero.

La número 2 libra por libra saltó al escenario de manera agresiva, fiel a su estilo de pelea, lanzando golpes desde varios ángulos y haciéndole daño a su rival, con largas combinaciones, que terminaban con volados de derecha explosivos.

Una contundente Claressa Shields

Las juezas Rosemary Gross, Waleska Roldan y Martha Tremblay anotaron una victoria por 10 asaltos para la "T-Rex" y ahora apodado también como la "GWOAT" Shields en su pelea por el título de peso pesado, 100-90 cada una, en evento estelar transmitido por DAZN a nivel mundial, en un fin de semana con mucho boxeo en distintos lugares del mundo..

