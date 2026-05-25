Yuberjen Martínez se coronó campeón Latino OMB en tierras panameñas

El colombiano Yuberjen Martínez consiguió el fin de semana en territorio panameño el título Latino OMB de la categoría de peso mosca, después de ganarle combate estelar de velada "Choque de Invictos" al local Angel Bethancourt en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon.

Martínez (7-0, 7 KOs), medallista de plata olímpico de 34 años de edad hizo valer su poderío y experiencia ante un joven Bethancourt, que fue valiente, pero que recibió mucho castigo.

El apodado como "Tremendo" dominó el combate, lanzando combinaciones fuertes y explosivas, siempre en gran volumen, hasta que las acciones se detuvieron en 8 asaltos, para que el originario de Turbo, Colombia se anotara una pelea más por la vía rápida, pero esta vez por el un cetro continental de la Organización Mundial de Boxeo.

Un agradecido Yuberjen Martínez tiene el título mundial en la mira

"Agradecerle a Dios por esta oportunidad. Agradecerle a toda la gente linda que vino aquí. Agradecerle a mi entrenador, a mi familia, a mi papá, a toda la gente de la iglesia que siempre estaba orando por mí. Hoy somos campeones latinos y vamos por ese título mundial con la palabra de Dios", mencionó Martínez para RPC luego del choque titular.

"De verdad que agradezco con toda esa gente de Panamá, a este escenario que la verdad también está muy, muy bacano. Quiero saludar a Atheyna, por este escenario, merecido de verdad, muy lindo", añadió el medallista olímpico en Río 2016.

"Encantado de este público maravilloso, el cual viene no simplemente a apoyarme a mí, sino también a sus prospectos. Y nada, la verdad que me siento contento de estar aquí porque me recuerda a mi tierra, a la zona de Urabá, a Turbo Antioquia. Entonces, me siento muy complacido de estar aquí", destacó.

"El tremendo está aquí para afrontar este tipo de eventos, por decirlo así. Porque estamos aquí para grandes cosas. Con la ayuda de Dios, sé que próximamente podremos ser campeones del mundo", finalizó el colombiano.