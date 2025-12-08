¿Cuándo pelea Shakur Stevenson vs Teófimo López?

El invicto estadounidense Shakur Stevenson ascenderá de categoría para el año 2026, para enfrentar un gran reto en su carrera profesional, un cara a cara ante uno de los actuales campeones de la categoría de peso superligero, Teófimo López.

Stevenson (24-0, 11 KOs) llegará a las 140 libras después de superar en una actuación de calidad al pegador mexicano William "Camarón" Zepeda en el Louis Armstrong Stadium en Queens.

Por su parte, el explosivo estadounidense con raíces hondureñas viene de superar en una decisión a Arnold Barboza Jr, en velada en Times Square, New York.

¿Cuándo pelean Shakur Stevenson vs Teófimo López?

El combate entre dos grandes talentos de 28 años de edad se llevará a cabo el próximo 31 de enero del 2026, en pleito principal de cartelera “The Ring 6” en New York y que se transmitirá por DAZN.

Un cara a cara con el título mundial OMB en juego que promete emociones, con un pegador diestro que le gusta brindar espectáculo ante un zurdo de fina esgrima, que en su última pelea demostró que puede quedarse en el centro del ring ante un noqueador y salir bien librado del "fuego".

En los próximas semanas se espera que se brinden más detalles sobre los demás protagonistas de la noche del 31 de enero en la ciudad de New York.