Curmel Moton hizo aparición explosiva en velada de Manny Pacquiao Promotions

El joven púgil originario de Salt Lake City Curmel Moton ganó por la vía rápida choque en velada en el Turning Stone Resort Casino.

FOTO: David Medina-Manny Pacquiao Promotions
Elías Tuñón
Por Elías Tuñón

El prospecto estrella de Floyd Mayweather Jr Curmel Moton hizo su primera aparición del año 2026 y de que manera, con una actuación explosiva en velada de Manny Pacquiao Promotions de este fin de semana en la ciudad de New York.

Moton (9-0, 7 KOs), de 19 años de edad saltó al escenario con su siempre estilo agresivo ante el puertorriqueño residente en Estados Unidos Wilfredo Flores y no dudó en lanzar combinaciones explosivas desde el primer campanazo.

El apodado como "Big Deal" llevó a las cuerdas a su rival en el segundo asalto, para después conectar sólidos golpes al cuerpo y a la cabeza de su rival, que respondía por momentos, pero era contragolpeado con mucho poder.

El poder de un joven Curmel Moton

Curmel mostró su poderío ante la mirada muy de cerca del arbitro, que al terminar el round 2 detuvo las acciones, debido al volumen constante de golpes, sin una respuesta clara.

El prospecto estrella de Mayweather Promotions consiguió su séptimo triunfo por la vía del KO en su carrera profesional, una que inició en el año 2023 y que ha levantado mucha expectativa.

Curmel Moton, que en la previa de este compromiso había dejado claro que quiere subir al cuadrilátero al menos en 4 ocasiones en el presente año buscará establecerse en el peso ligero o superligero, categorías con grandes talentos en el mundo del boxeo.

Un nuevo paso para un talento ascendente que tiene mucho que dar y demostrar con sus puños.

