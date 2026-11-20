Gennadiy Golovkin visita Panamá en busca de fortalecer sus vínculos con el movimiento olímpico

El Comité Olímpico de Panamá compartió a través de sus redes sociales una fotografía en donde aparece el ex campeón unificado de peso mediano y ahora presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán y de World Boxing Gennadiy Golovkin .

"Esta tarde, el Comité Olímpico de Panamá recibió la distinguida visita de Gennadiy Golovkin, presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán y de World Boxing, acompañado por Tom Dielen secretario general de World Boxing", compartió en redes sociales el COP.

Ambos fueron recibidos por la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, en un encuentro de cortesía que propició un espacio de diálogo, intercambio institucional y acercamiento entre representantes del movimiento olímpico y del boxeo internacional.

La visita se enmarca en la celebración de un importante congreso de World Boxing, que tendrá lugar este viernes 20 de noviembre en nuestro país, reuniendo a representantes internacionales y reafirmando la proyección de Panamá como escenario de encuentros relevantes para el deporte mundial.

Panamá continúa estrechando lazos con la comunidad deportiva internacional, promoviendo el diálogo, la cooperación y el desarrollo del deporte.

FUENTE: COP