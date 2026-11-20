El Comité Olímpico de Panamá compartió a través de sus redes sociales una fotografía en donde aparece el ex campeón unificado de peso mediano y ahora presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán y de World Boxing Gennadiy Golovkin.
Ambos fueron recibidos por la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, en un encuentro de cortesía que propició un espacio de diálogo, intercambio institucional y acercamiento entre representantes del movimiento olímpico y del boxeo internacional.
La visita se enmarca en la celebración de un importante congreso de World Boxing, que tendrá lugar este viernes 20 de noviembre en nuestro país, reuniendo a representantes internacionales y reafirmando la proyección de Panamá como escenario de encuentros relevantes para el deporte mundial.
Panamá continúa estrechando lazos con la comunidad deportiva internacional, promoviendo el diálogo, la cooperación y el desarrollo del deporte.
FUENTE: COP