Deontay Wilder: "Este no es el final, volveré"

"The Bronze Bomber" de 38 años de edad fue superado cómodamente en las tarjetas en choque coestelar a velada "Day of Reckoning" en Riad.

"Nos quedamos cortos esta noche", mencionó Deontay Wilder en un vídeo en sus redes sociales.

"Sabes qué, no sé qué pasó para ser honesto. No estaba sincronizado y no lancé mis golpes, no solté mis manos como se suponía que debía hacerlo. A veces te pones así. Pero vives para ver otra pelea, vives para ver otro momento", señaló.

“Todavía estoy lleno de felicidad, todavía lleno de alegría, todavía lleno de sonrisas. Lo siento si decepcioné a alguien, ¡pero volveremos! Eso es lo que pasa. Les agradezco mucho el amor y el apoyo que he recibido aquí en Riad y de todos mis fans en todo el mundo. Te aprecio mucho. Este no es el final, volveré”, finalizó Wilder.