BOXEO Boxeo Internacional -  1 de mayo de 2026 - 09:51

Naoya Inoue y Junto Nakatani superan la báscula para mega pelea en Japón

Naoya Inoue y Junto Nakatani en peso y listos para su pelea por título indiscutible de peso supergallo.

Naoya Inoue y Junto Nakatani superan la báscula para mega pelea en Japón

Naoya Inoue y Junto Nakatani superan la báscula para mega pelea en Japón

FOTO: PHOTO FINITO

Los invictos japoneses Naoya Inoue y Junto Nakatani superaron la báscula para hacer completamente oficial su choque por todos los títulos de peso supergallo de este sábado 2 de mayo desde el mítico Tokyo Dome de Japón.

Inoue (32-0, 27 KOs), de 33 años de edad defenderá todos los cinturones de peso supergallo ante Nakatani (32-0, 24 KOs), de 28 años, en un esperado combate de poderes del "Lejano Oriente".

En peso Naoya Inoue y Junto Nakatani

"El Monstruo" marcó en la báscula 121.9 libras, mientras que "Big Bang" Nakatani pesó 121.5 libras, ambos abajo del límite de la categoría de peso supergallo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZNBoxing/status/2050121489668603988&partner=&hide_thread=false

Los atletas japoneses vienen de compartir cartelera el pasado 27 de diciembre del año 2025, en una noche brillante en la ciudad de Riad en Arabia Saudita, ambos ganando sus respectivos cara a cara, pero con un Nakatani que vivió una "guerra" ante Sebastian Hernández, en su debut en las 122 libras.

Inoue y Nakatani liderarán velada del 2 de mayo, una que será en horas de la mañana de la ciudad de Panamá y que estará en vivo por ESPN Knockout y DAZN Boxing.

En esta nota:
Seguir leyendo

El "Zurdo" Gilberto Ramírez cree que tendrá ventaja en choque crucero ante David Benavidez

"Bam" Jesse Rodríguez y su primer cara a cara ante el campeón peso gallo Antonio Vargas

Panameño Ángel Bethancourt disputará título Latino OMB ante medallista olímpico colombiano

Recomendadas

Últimas noticias