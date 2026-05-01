Naoya Inoue y Junto Nakatani superan la báscula para mega pelea en Japón

Los invictos japoneses Naoya Inoue y Junto Nakatani superaron la báscula para hacer completamente oficial su choque por todos los títulos de peso supergallo de este sábado 2 de mayo desde el mítico Tokyo Dome de Japón.

Inoue (32-0, 27 KOs), de 33 años de edad defenderá todos los cinturones de peso supergallo ante Nakatani (32-0, 24 KOs), de 28 años, en un esperado combate de poderes del "Lejano Oriente".

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En peso Naoya Inoue y Junto Nakatani

"El Monstruo" marcó en la báscula 121.9 libras, mientras que "Big Bang" Nakatani pesó 121.5 libras, ambos abajo del límite de la categoría de peso supergallo.

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Los atletas japoneses vienen de compartir cartelera el pasado 27 de diciembre del año 2025, en una noche brillante en la ciudad de Riad en Arabia Saudita, ambos ganando sus respectivos cara a cara, pero con un Nakatani que vivió una "guerra" ante Sebastian Hernández, en su debut en las 122 libras.

Inoue y Nakatani liderarán velada del 2 de mayo, una que será en horas de la mañana de la ciudad de Panamá y que estará en vivo por ESPN Knockout y DAZN Boxing.