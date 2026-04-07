Deontay Wilder y Derek Chisora protagonizaron momento "nunca antes visto" en el ring en Greenwich

Los experimentados púgiles de peso pesado Deontay Wilder y Derek Chisora protagonizaron un momento que para muchos es "nunca antes visto" en el cuadrilátero del O2 Arena de la ciudad de Greenwich en velada de DAZN Boxing, The Ring Magazine y Queensberry Promotions.

Wilder y Chisora se vieron envueltos en una verdadera "guerra" en el cuadrilátero, en evento principal del fin de semana, en un choque de dos púgiles de ya 40 años de edad.

El cara a cara arrancó con un asalto complicado, cuando ambos los púgiles quedaron encima de las cueras sin dejar de golpearse, a pesar de las llamadas del arbitro.

Desde el segundo round, dejaron eso atrás y comenzaron a lanzar combinaciones limpias, con una gran tercera ronda, en donde el ídolo británico de 42 años de edad conectó una bomba de derecha sobre Wilder, que se tambaleó y sobrevivió como todo un guerrero.

En el quinto asalto, "The Bronze Bomber" mostró una mejor cara, pero enviando a la lona con empujones a su rival, hasta que mostró su dominio a partir del sesto asalto, lastimando visiblemente al "War" Chisora.

Un 8vo asalto con un momento para el recuerdo en el Deontay Wilder y Dereck Chisora

Después de que ambos púgiles se conectaran de manera impecable, Wilder se abalanzó ante Derek, mientras este se encontraba con la guardia arriba en una de las esquinas del ring y llegó el momento que se ha quedado marcado de este evento boxístico de MF Pro en el territorio inglés.

A falta de poco más de 1 minuto del octavo asalto, Deontay preparaba su explosiva derecha, pero antes miró a los ojos al residente en Finchley, Londres y le dijo "lo siento, te amo", a lo que del otro lado un expectante Chisora le respondió, "yo te amo también", a lo que luego llegó el derechazo, seguido de un empujón que lo envió a la lona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZNBoxing/status/2041304949921886640&partner=&hide_thread=false You heard Wilder's 'I love you', now hear Derek Chisora say it back in a never-seen-before moment



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El pleito continuó con ambos púgiles exhaustos, pero dando espectáculo y con el estadounidense marcando el camino hasta el final de los 12 asaltos.

Con el campanazo final, el juez Phil Edwards puntuó la pelea 115-112 a favor de Chisora, pero Shawn McAvoy (115-111) y Marcus McDonnell (115-113) se combinaron para darle a Wilder una victoria por decisión dividida que lo mantendrá activo en busca de grandes combates.