"El Divino" Rafael Espinoza y una sólida defensa titular el fin de semana

El campeón mundial mexicano Rafael Espinoza superó de gran manera en la Arena Coliseo de San Luis Potosí, México al púgil ucraniano Arnold Khegai en una velada de Top Rank el fin de semana en la categoría de peso pluma.

Espinoza aumentó su marca de invicto a 28 triunfos, con 24 de ellos por la vía rápida y defendiendo así por otra ocasión el cinturón OMB de las 126 libras.

Un sólido campeón, Rafael Espinoza

El apodado como "El Divino" de de menos a más con el pasar de los asaltos, a pesar de mantener el dominio desde el centro del ring desde el inicio de las acciones.

Espinoza luego en el quinto, sexto y séptimo asalto hizo llegar manos claras a la humanidad de su rival, que comenzó a sangrar abundantemente por la nariz y no tenía mucha respuesta ofensiva, como lo hizo antes, intercambiando y llegando al rostro del espigado diestro mexicano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/trboxing/status/1989934492342259832&partner=&hide_thread=false ROUND SEVEN RAFA #EspinozaKhegai | LIVE NOW | Top Rank Classics on Roku, Vizio, & Tubi pic.twitter.com/JX3vcIJ8m1 — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2025

Un explosivo y efectivo gancho de mano izquierda de Espinoza hizo tambalear a Khegai a falta de poco más de 1 minuto para el final del octavo asalto.

El retador salió con todo en el noveno round y conectó, a pesar de que se veía disminuido por el daño recibido en los anteriores 8 asaltos del combate estelar de la noche.

El ucraniano siguió recibiendo castigo en el decimo asalto y no salió al número 11 después de que su esquina y el médico vieran de cerca a su pupilo.

Rafael Espinoza se mostró al mundo una vez más como uno de los más sólidos campeones mundiales de peso pluma, una categoría con grandes talentos.