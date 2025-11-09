¡IMPECABLE! Vergil Ortiz Jr se lució con KO ante Erickson Lubin

El estadounidense Vergil Ortiz Jr volvió al cuadrilátero de manera impecable, con KO ante Erickson Lubin en 2 asaltos del combate, para retener el título interino CMB de la categoría de peso súperwélter en el Dickies Arena, Fort Worth de Texas.

Ortiz tan solo necesitó entrar en ritmo con sus golpes de poder para ponerle fin a un pleito ante un un púgil que solo había caído ante Sebastian Fundora y Jermall Charlo en el pasado, pero que no pudo hacer nada esta vez contra un impresionante pegador de las 154 libras, una categoría con grandes talentos.

El originario de Texas (24-0, 22 KOs) logró aterrizar su solida derecha que tambaleó a su rival, obligando a James Green a intervenir y finalizar el combate, pactado a 12 asaltos, en apenas 1:30 minutos después de iniciado el segundo round.

Vergil Ortiz Jr made easy work of Erickson Lubin



Is Jaron Ennis next

Vergil Ortiz Jr vs Jaron Ennis en la mira

Después de culminar el pleito, el atleta de 27 años de edad dejó claro que busca un reto mayor en los superwélter y lanzó de inmediato un nombre "Boots".

“Mucha gente decía: Me va a superar, me va a noquear. Y mira, es un gran peleador, pero hay niveles… Eso me motivó mucho. Ya sabes, estamos listos para los mejores. Queremos pelear contra los mejores. Boots, ven aquí”, señaló Ortiz Jr para DAZN Boxing.

Vergil Ortiz Jr y Jaron Ennis se vieron las caras en el ring, en un acalorado cara a cara en donde se hablaron y dejaron claro que se quieren el uno al otro para su próxima pelea.