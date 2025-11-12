Xander Zayas y Abass Baraou, unificación en San Juan, Puerto Rico

El invicto púgil puertorriqueño Xander Zayas y el alemán Abass Baraou unificarán sus cinturones de la categoría de peso súperwélter en velada de Top Rank el próximo 31 de enero en el Coliseo en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Zayas (22-0, 13 KOs), joven campeón OMB saltará al escenario en su tierra natal, ante el actual reinante de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de las 154 libras, que tiene marca profesional de 17 victorias, 1 derrota y de sus triunfos 9 KOs.

Un sueño en La Isla para Xander Zayas

“El 31 de enero cumpliremos otro sueño. Esta vez pelearé en mi isla. Unificaré dos títulos mundiales frente a mi gente en el Coliseo de Puerto Rico. Juntos haremos historia”, mencionó el invicto que entrena y reside en territorio estadounidense.

Con apenas 23 años de edad, Xander Zayas hará su primera defensa titular tras coronarse campeón mundial el pasado mes de julio en pleito ante Jorge García Pérez en el Madison Square Garden Theater de New York, en una pelea que se fue a la distancia y ganándola por decisión unánime.

Por su parte, el nacido en Aalen, Baden-Württemberg, Alemania viene de superar al cubano Yoeniz Tellez en agosto del presente año en Orlando, en una decisión unánime después de 12 asaltos.

Con todo a PR

"Me estoy preparando para ir a Puerto Rico, darlo todo y demostrarle al mundo que soy una verdadera fuerza en esta división. No vengo solo a estar presente. Vengo a dejar huella, a irme con otro cinturón y, tal vez, incluso a ganarme algunos nuevos fanáticos puertorriqueños. Al final, el mundo sabrá quién es el verdadero rey de las 154 libras", finalizó Abass Baraou.

Este 12 de noviembre los atletas tuvieron su primer cara a cara, en donde también se reveló que subirá al escenario el prospecto estrella de 19 años de edad Juanmita López.