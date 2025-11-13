Jake Paul y Anthony Joshua en busca de acuerdo para enfrentarse en diciembre

El youtuber convertido en boxeador profesional Jake Paul y el ex campeón peso pesado Anthony Joshua se encuentran en busca de finalizar un acuerdo para verse las caras en la ciudad de Miami el próximo mes de diciembre, según informes.

Mike Coppinger, especialista de The Ring Magazine informó a través de sus redes sociales que este combate sería el reemplazo del evento de Netflix que tenía como figura al peso ligero estadounidense Gervonta Davis.

Un cara a cara peso pesado entre Jake Paul y Anthony Joshua

Joshua (28-4, 25 KOs), ex reinante campeón de 36 años de edad estaría viéndose ante un Paul (12-1, 7 KOs), que ha visto acción en peso crucero y pesado en su corta carrera en el cuadrilátero.

El apodado como "El Gallo" en su última salida al ring le ganó a Julio Cesar Chávez Jr en velada en el Honda Center de Anaheim, esto en junio del presente año, mientras que AJ no ha subido al cuadrilátero desde aquella dura derrota ante Daniel Dubois en agosto del 2024 en el Wembley Stadium.

Joshua ya sabe lo que es enfrentarse a novatos del deporte del boxeo, ya que en marzo del 2024 superó con un impresionante KO a Francis Ngannou, ex campeón de la UFC.

En los próximos días se espera que se brinden más detalles sobre el posible cara a cara entre Jake Paul y Anthony Joshua.