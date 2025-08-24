El ex retador mundialista Ronal Batista volvió al cuadrilátero con triunfo en su natal Veraguas

El púgil panameño Ronal Batista volvió al cuadrilátero después de una larga para y lo hizo con un contundente triunfo en su tierra natal, Veraguas, en el choque coestelar del Boxing Challenge 7.0 .

Batista (16-4, 10 KOs), veragüense chiricano, hizo su aparición luego de alejarse de los escenarios desde aquella dura derrota en el 2023 ante John "Scrappy" Ramirez en Inglewood , Estados Unidos .

El apodado como "El Gallito" lució impecable ante el guatemalteco Kevin Marinero, a quien fue trabajando de a poco con sólidos golpes al cuerpo y rostro. Marinero siempre tuvo reacción, iba siempre alfrente, pero al final no pudo resistir los efectivos golpes del boxeador panameño, que terminó ganándolo por TKO en 6 asaltos.

Marinero terminó siendo un rival con mucho aguante, lo que permitió al residente en Chiriquí extenderse asta el final y mostrar sus múltiples armas ofensivas y defensivas, que siguen intactas.

Un nuevo camino para Ronal Batista

Con 28 años de edad, Ronal Batista quiere volver a poner su nombre en lo más alto de los rankings y ya arrancó su nuevo camino, aún que esta vez lo hizo en la categoría de peso gallo, pero muy probablemente volverá a su peso habitual, el peso súpermosca, en el que en su momento tuvo la oportunidad por el título mundial.

Batista ya sabe lo que es verse frente a frente ante un campeón en un escenario de talla mundial, en aquella ocasión cayó ante "El Rey" Martínez, em velada Canelo-Ryder en el Estadio Akron, Zapopan, después de 11 asaltos de una gran "guerra" en el ring.

Ahora, la mirada está puesta en escalar y seguir ganando combates para volver a estar entre los mejores del mundo en las 115 libras, caytegoría que tiene a grandes talentos como campeones, como Jesse "Bam" Rodríguez, Fernando "Puma" Martínez y Wilibaldo García.