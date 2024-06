Errol Spence Jr elegiría a Terence Crawford por encima de Canelo Álvarez en un pleito

FOTO: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El ex campeón de peso wélter Errol Spence Jr habló en Conferencia de Prensa de Davis-Martin sobre la posibilidad de un enfrentamiento futuro entre el estadounidense Terence Crawford y Canelo Álvarez, dos de los mejores libra por libras de los últimos años.

Spence Jr estuvo muy activo en la antesala y después del choque entre sus compatriotas Gervonta Davis y Frank Martin, ya que anteriormente formó parte del equipo de entrenamiento de "The Ghost". El nacido en Long Island, New York respondió preguntas sobre su único verdugo hasta el momento, "Bud" Crawford.

Terence Crawford por encima de Canelo

"Si Crawford quiere desafiarse a sí mismo para ser grandioso, que intente ser grandioso. Estoy con eso. Yo elegiría a Bud si pelea con Canelo. No sé si ganaría o perdería, pero si alguien puede lograrlo, él puede lograrlo. Él está persiguiendo la grandeza, ¿por qué no?", señaló "The Thrut".

“Canelo subió a 175 y peleó contra [Sergey Kovalev y Dmitrii Bivol también. Si puede hacerlo y comenzó en 147, ¿por qué no puede hacerlo Crawford?", destacó el púgil de 29 años de edad.

Errol Spence Jr ha estado fuera desde su traspié ante Crawford por todos los cinturones de las 147 libras y según distintas fuentes podría regresar para un choque ante Sebastian Fundora en el mes de octubre.

Por su parte, Terence Crawford ha reiterado en distintas ocasiones que aceptaría el reto de enfrentar al súper campeón mexicano, pero antes deberá medirse ante Israil Madrimov, en su primera aparición en la categoría superwélter.