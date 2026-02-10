Errol Spence Jr volverá al cuadrilátero en este 2026, tras casi 3 años de ausencia

El estadounidense ex campeón wélter y top libra por libra Errol Spence Jr volverá al cuadrilátero este verano del año 2026, casi tres años después de su última salida al ring como profesional, informó el insider Mike Coppinger de The Ring Magazine.

Spence Jr (28-1, 22 KOs), de 35 años de edad volverá y lo hará frente una gran prueba según los distintos informes, el australiano Tim Tszyu (26-3, 18 KOs), que marcará el debut del estadounidense en la categoría de peso superwélter.

El apodado como "The Truth" tendrá su primera aparición en las 154 libras, después de dominar por años el peso wélter, hasta que enfrentó en aquel julio del 2023 a Terence "Bud" Crawford, que le propinó su primera y hasta el momento única derrota de su carrera como profesional, un choque que marcó un punto de quiebre para el atleta originario de Long Island.

Errol Spence Jr, también apodado "Big Fish" coqueteó varias veces con su vuelta, la más clara de ellas en el 2024, cuando retó y subió al ring en un cara a cara ante Sebastian Fundora, quien le había ganado al que será su rival ahora, Tszyu.

El regreso de un grande, Errol Spence Jr

Según Coppinger, el combate tendrá lugar en Dallas o Australia, en una oportunidad par Spence Jr de volver al camino de las victorias, como aquellas que lo catapultaron a lo más alto del deporte, como ante Shawn Porter, Mikey García, Danny García, Yordenis Ugas, Lamont Peterson y Kell Brook, a quien viajó para derrotar en su ciudad natal de Sheffield, Inglaterra, para obtener su primer título.