Jaime Munguía y su primera reacción luego de hacerse oficial combate con Canelo

Jaime Munguía irá con todo por el Canelo

“La verdad que me siento muy motivado y contento porque he visto las peleas de mexicanos contra mexicanos y la verdad que han sido grandes guerras, han quedado en la historia y de mi parte esta va a ser una gran pelea. Yo lo voy a dejar todo arriba del ring y quiero que esto quede para el recuerdo del boxeo en México”, mencionó Munguía en entrevista con Zanfer.

“Vamos a prepararnos al 100% para llegar físicamente y mentalmente al 100 el 4 de mayo, pero yo creo que vamos a tratar de hacer un trabajo inteligente, vamos a tratar de ir round por round, pero sin duda siempre dejando lo mejor y siempre dando una gran pelea como me gusta. Va a ser una pelea de muchos golpes y vamos a ir adelante, emocionar a la gente y emocionar a México”, señaló el nacido en Tijuana, México.

“La gente siempre que me miraba me preguntaban por la pelea, ahora ya es un hecho y la verdad yo estoy listo, así que voy a dar lo mejor de mí y pues obviamente vamos a buscar la victoria y vamos a salir con el brazo en alto. Yo sé que es una pelea fuerte, una pelea dura, pero en las 168 la verdad sí me siento muy bien y como lo dije en un principio, este es mi año y pues aquí comienza la gran trayectoria de Jaime Munguía”, finalizó.

El próximo 4 de mayo cuando suban al ring entrarán en la historia como los primeros mexicanos en disputar 4 títulos mundiales.