Joven estrella de peso pesado Moses Itauma lució impecable en KO ante Jermaine Franklin

El joven británico Moses Itauma lució espectacular en el escenario, derrotando por KO al estadounidense Jermaine Franklin en pelea de peso pesado en velada de Queensberry Promotions y DAZN Boxing desde el Co-op Live Arena de la ciudad de Manchester.

Itauma, invicto de 21 años de edad dominó desde el inicio el combate, con su velocidad y largo alcance, ante el poder de Franklin, que no podía llegar a conectar.

El residente en Chatham, Kent, Reino Unido con rapidez hizo aterrizar derechas e izquierdas al rostro y cuerpo de su rival, que respondía pero que era evadido con agilidad, a pesar de los 1.94 m de estatura del joven británico.

En el tercer asalto, Moses logró derribar a su rival, con un gancho de derecha explosivo de forma descendente, que envió a la lona a Franklin y luego en el asalto 5 llegó un uppercut temible, que terminó con un recto de derecha para terminar el pleito por la vía rápida.

KO en 5 asaltos de Moses Itauma

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El protegido de Frank Warren busca amenazar la categoría, después de este golpe sobre la mesa, dándole el primer KO en la carrera de 11 años a Jermaine Franklin, que solo había caído ante Dillian Whyte y Anthony Joshua.

Itauma, nacido en el año 2004 ahora tiene en la mira a dos protagonistas que se verán las caras próximamente, Daniel Dubois y Fabio Wardley.