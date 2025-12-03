El CMB ordena que Ricardo Núñez y Jadier Herrera se enfrenten por título de peso ligero

El púgil panameño Ricardo Núñez y el cubano Jadier Herrera se enfrentarán por el título vacante de peso ligero del CMB, según ha ordenado el Consejo Mundial de Boxeo y también publicado por la promotora del británico Frank Warren, Queensberry Promotions.

Queensberry Promotions compartió en sus redes sociales una alineación de combates recientemente ordenados, en las que se encuentran estrellas en ascenso como Moses Itauma, Ben Whittaker, Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli.

Ricardo Núñez y Jadier Herrera, Panamá vs Cuba

"El Científico" se verá cara a cara ante el joven talento cubano Jadier Herrera, en una escenario y fecha por confirmarse, en un choque titular de las 135 libras.

En su última salida al ring, el panameño de 32 años de edad se enfrentó al español Jon Fernández en el mes de junio , en un pleito controversial que terminó en un cambio de decisión, del resultado en primeras instancias que fue "descalificación" a empate técnico.

Por su parte, su rival, de apenas 23 años de edad y originario de Camaguey, Cuba viene de ganar por TKO en 7 asaltos a José Rodolfo Macias en marzo en velada en el Echo Arena, Liverpool.

Un choque de estilo podría darse arriba del cuadrilátero, con un rápido y estilista zurdo ante el poder y la explosividad del experimentado panameño.

Se espera que en las próximas semanas se brinden más detalles sobre los pleitos y el lugar donde se llevarán a cabo.