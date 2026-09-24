OFICIAL. Tyson Fury y Anthony Joshua se enfrentarán en Cardiff

Los púgiles británicos Tyson Fury y Anthony Joshua se enfrentarán en combate titular de la categoría de peso pesado el próximo 11 de diciembre en el Cardiff Stadium de Gales, después de reiterados intentos y negociaciones frustradas por fin chocarán ante su público.

Fury (36-2-1, 25 KOs), de 38 años de edad y Joshua (30-4, 27 KOs) de 36 años de edad se medirán en un esperado combate en el Reino Unido en velada que estará en vivo a través de la plataforma Netflix.

Enough talk. Time to fight.



TYSON FURY vs. ANTHONY JOSHUA.

Friday December 11.

LIVE from the UK – and only on Netflix. #FuryJoshua pic.twitter.com/dzd1ksQ6zF — Netflix (@netflix) September 24, 2026

Un escenario de gran magnitud será el que albergará al público para el cara a cara de talentos británicos que han brillado durante años en el ring, un Cardiff Stadium que tiene capacidad hasta de 74,500 espectadores.

Tyson Fury vs Anthony Joshua, choque un esperado británico con un título en juego

Según informes del insider Mike Coppinger de The Ring Magazine el combate tendrá en juego el título mundial AMB de la categoría de peso pesado.

"AJ" ganó su primer título en el año 2016 y después de años de triunfos y derrotas tendrá una nueva oportunidad, luego de hacer su regreso al cuadrilátero el pasado mes de julio ante Kristian Prenga, a quien derrotó por TKO en 2 asaltos.

Por su parte, "The Gypsy King" viene de dos victorias consecutivas, desde que volvió del retiro, las que fueron ante Arslanbek Makhmudov y Mariusz Wach.

Fury vs Joshua, el choque de dos atletas británicos que buscarán escribir un nuevo capítulo dorado en su historia y está vez a tráves de una plataforma global con más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.