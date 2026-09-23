Juegos Suramericanos 2026: Ian Romero gana bronce en taekwondo

El taekwondista panameño Ian Romero se adjudicó la medalla de bronce en la categoría de 68 kilogramos de los XIII Juegos Suramericanos 2026 de Santa Fe.

Romero protagonizó un reñido combate por el tercer lugar, donde logró imponerse 2-1 al uruguayo Matías López , resultado que le permitió subir al podio y sumar una nueva presea para el Team Panamá .

¡TAEKWONDO LOGRA MEDALLA DE BRONCE PARA EL TEAM PANAMÁ EN SANTA FE 2026! Ian Romero, en un reñido combate, se impuso (2-1) al uruguayo Matías López en el combate por el tercer lugar de los 68kg y se colgó la presea #11 del país en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/8Bd3o60I7p

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El camino del panameño hacia la medalla comenzó este miércoles en los cuartos de final, instancia en la que derrotó 2-0 al chileno Ignacio Morales para avanzar a las semifinales.

El duelo por el bronce en los Juegos Suramericanos 2026

En la ronda de semifinales, Romero se enfrentó al brasileño João Souza, quien terminó imponiéndose 2-0, enviando al panameño a disputar el combate por la medalla de bronce.

Con su triunfo ante López, Ian Romero aseguró la presea número 11 de Panamá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ampliando la cosecha del país en esta importante cita deportiva regional.