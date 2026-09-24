Liga de Naciones CONCACAF: Partidos para hoy jueves 24 de septiembre

La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 continúa este jueves 24 de septiembre con una jornada de cinco partidos, incluyendo tres encuentros correspondientes a la Liga A y dos de la Liga B.
Partidos de hoy en la Liga de Naciones CONCACAF
- 2:00 p.m. — Puerto Rico vs. Guyana
Liga B, Grupo A
Windsor Park, Roseau, Dominica
El duelo abrirá la jornada y tendrá como escenario el Windsor Park de Roseau, sede que también albergará el partido entre Islas Caimán y Dominica más tarde.
- 6:10 p.m. — Islas Caimán vs. Dominica
Liga B, Grupo A
Windsor Park, Roseau, Dominica
El segundo encuentro de este grupo se disputará en el mismo escenario. El partido representa además un momento histórico para la competición, ya que corresponde al partido número 500 en la historia de la Liga de Naciones Concacaf.
- 6:20 p.m. — Haití vs. Trinidad y Tobago
Liga A, Grupo A
Sabina Park Stadium, Kingston, Jamaica
Haití y Trinidad y Tobago protagonizarán otro de los encuentros de la Liga A. El compromiso se jugará en territorio jamaicano, en el Sabina Park Stadium de Kingston.
- 7:00 p.m. — República Dominicana vs. Nicaragua
Liga A, Grupo A
Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
La República Dominicana recibirá a Nicaragua en el Estadio Cibao FC, en un enfrentamiento correspondiente al mismo grupo de la Liga A.
- 9:00 p.m. — Costa Rica vs. Curazao
Liga A, Grupo A
Estadio Ricardo Saprissa, San José, Costa Rica
La jornada se cerrará con uno de los principales encuentros del día. Costa Rica será local ante Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa.