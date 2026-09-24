Liga de Naciones CONCACAF: Partidos para hoy jueves 24 de septiembre FOTO / @laselecrc_

La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 continúa este jueves 24 de septiembre con una jornada de cinco partidos, incluyendo tres encuentros correspondientes a la Liga A y dos de la Liga B.

La jornada tendrá actividad en Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Dominica, con partidos que forman parte de la fase de grupos del torneo, que también funciona como vía de clasificación para la Copa Oro Concacaf 2027 .

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Partidos de hoy en la Liga de Naciones CONCACAF

2:00 p.m. — Puerto Rico vs. Guyana

Liga B, Grupo A

Windsor Park, Roseau, Dominica

El duelo abrirá la jornada y tendrá como escenario el Windsor Park de Roseau, sede que también albergará el partido entre Islas Caimán y Dominica más tarde.

6:10 p.m. — Islas Caimán vs. Dominica

Liga B, Grupo A

Windsor Park, Roseau, Dominica

El segundo encuentro de este grupo se disputará en el mismo escenario. El partido representa además un momento histórico para la competición, ya que corresponde al partido número 500 en la historia de la Liga de Naciones Concacaf.

6:20 p.m. — Haití vs. Trinidad y Tobago

Liga A, Grupo A

Sabina Park Stadium, Kingston, Jamaica

Haití y Trinidad y Tobago protagonizarán otro de los encuentros de la Liga A. El compromiso se jugará en territorio jamaicano, en el Sabina Park Stadium de Kingston.

7:00 p.m. — República Dominicana vs. Nicaragua

Liga A, Grupo A

Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros, República Dominicana

La República Dominicana recibirá a Nicaragua en el Estadio Cibao FC, en un enfrentamiento correspondiente al mismo grupo de la Liga A.

9:00 p.m. — Costa Rica vs. Curazao

Liga A, Grupo A

Estadio Ricardo Saprissa, San José, Costa Rica

La jornada se cerrará con uno de los principales encuentros del día. Costa Rica será local ante Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa.