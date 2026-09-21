"El Pitbull" Isaac Cruz hizo aparición estelar en San Diego y retó a Ryan García

El mexicano de 28 años de edad Isaac Cruz hizo aparición estelar en el Pechanga Arena de San Diego, derrotando en velada de PBC a Néstor Bravo para retener su cinturón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cruz aumentó su marca como profesional a (29-3-2, 19 KOs) luego de despachar en el sexto asalto al puertorriqueño Néstor Bravo (24-2, 17 KOs), haciendo gala de su poder y explosividad en el cuadrilátero.

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El apodado como Pitbull salió al escenario con su agresividad acostumbrada y en el sexto round logró conectar con un potente gancho de izquierda para terminar el pleito por la vía rápida.

Isaac Cruz y el reto al campeón wélter

“Oye Ryan, estoy aquí. Mi próxima pelea es para ti. Vamos Ryan. Vamos”, dijo el originario del Distrito Federal, México luego de su gran triunfo.

De inmediato Ryan García, actual campeón wélter del CMB respondió a través de redes sociales, aceptando el reto del campeón interino superligero.

“Hagámoslo en diciembre. La oferta está sobre la mesa. Pude domar a un león. No me preocupa demasiado domar a un pitbull”, respondió en su cuenta de X "King" Ryan.

En caso de que se de el cara a cara ante Ryan, el mexicano Cruz deberá ascender de categoría, unas 7 libras de peso para ver acción en la categoría del peso wélter (147 libras).