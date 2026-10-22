El rey del WBC O'Shaquie Foster (25-3, 12 KOs) y el campeón mundial superpluma de la WBO/IBF Emanuel Navarrete (40-2-1, 33 KOs) chocarán en un enfrentamiento de unificación de tres cinturones. El estadounidense buscará mantener el cinturón verde y oro frente a un rival cuya trayectoria como campeón en tres divisiones convierte este enfrentamiento en una exigente prueba. Para Navarrete, la pelea representa la oportunidad de sumar el título del WBC a su legado.
O'Shaquie Foster vs Emanuel Navarrete: Fecha, hora y dónde ver choque de unificación
- Fecha: Sábado, 24 de octubre de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Frost Bank Center de San Antonio
- Dónde ver: En vivo por Telemetro
FUENTE: WBC