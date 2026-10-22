O'Shaquie Foster vs. Emanuel Navarrete: Fecha, hora y dónde ver choque de unificación

El rey del WBC O'Shaquie Foster (25-3, 12 KOs) y el campeón mundial superpluma de la WBO/IBF Emanuel Navarrete (40-2-1, 33 KOs) chocarán en un enfrentamiento de unificación de tres cinturones. El estadounidense buscará mantener el cinturón verde y oro frente a un rival cuya trayectoria como campeón en tres divisiones convierte este enfrentamiento en una exigente prueba. Para Navarrete, la pelea representa la oportunidad de sumar el título del WBC a su legado.

Foster, con récord de 25 victorias, tres derrotas y 12 nocauts, conquistó por primera vez la corona mundial superpluma del WBC el 11 de febrero de 2023, al superar por decisión unánime a Rey Vargas. Antes había sido campeón Plata de la división. Tras dos defensas exitosas, perdió el título ante Robson Conceição, pero lo recuperó meses después al imponerse en la revancha. Navarrete construyó su trayectoria mundialista desde 2018, cuando venció a Isaac Dogboe para coronarse en peso supergallo. Posteriormente alcanzó el campeonato pluma ante Rubén Villa y, en 2023, conquistó su tercera categoría al detener a Liam Wilson en superpluma.