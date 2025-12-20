¿Qué lesión sufrió Jake Paul después de KO ante Anthony Joshua?

El youtuber convertido en boxeador Jake Paul sufrió derrota ante el medallista olímpico y ex campeón mundial de la categoría de peso pesado Anthony Joshua en velada de Netflix en el Kaseya Center de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Paul, de 28 años de edad cayó por segunda vez en su corta carrera profesional, una derrota que lo llevó directamente al hospital, luego de la derecha de AJ que aterrizó en su mandíbula.

¿Qué lesión sufrió Jake Paul?

El estadounidense ahora residente en Puerto Rico sufrió una doble fractura de mandíbula y fue operado luego del pleito de peso pesado que terminó en 6 asaltos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MostVpromotions/status/2002243880293707891&partner=&hide_thread=false Anthony Joshua knocks out Jake Paul in the 6th #JakeJoshua pic.twitter.com/RZPGtBh38w — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) December 20, 2025

"Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante 7 días. Un saludo al increíble equipo del Hospital Universitario de Miami. Todos fueron muy amables y atentos", escribió en su cuenta de X Paul, la mañana de este sábado 20 de diciembre.

Jake Paul no pudo tener respuesta ante la experiencia y el poder de AJ, que le demostró la diferencia de niveles en el deporte.