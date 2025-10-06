¿Qué sucedió con el Tashiro Ángel Fierro?

El púgil mexicano Ángel Fierro fue descalificado de su combate de peso superligero ante Abraham Cordero en Tijuana, México, en una acción ilegal que le dio la vuelta al mundo el fin de semana.

Fierro (23-3-2, 18 KOs), de 27 años de edad, conocido por aquella "guerra" en el ring ante Isaac "Pitbull" Cruz a inicios del presente año 2025 fue el protagonista de una vergonzosa acción en el tercer asalto del combate en su tierra natal, ante su compatriota, este originario de Guadalajara.

Patada y descalificación para Ángel Fierro

El diestro pegador ahora residente en Lakeside, California arrancó el pleito tratando de imponer su estilo, pero siempre con respuestas de su rival, que no se quedaba atrás y lanzaba fuertes combinaciones.

Cordero, rival de turno de "Tashiro" lució con mucha más movilidad en el 3 asalto, en donde Fierro parecía desesperado y frustrado al no conectar con claridad y recibir izquierdas y derechas de también mexicano.

Luego de un golpe de Abraham Cordero y un amarre, el referí intervino separándolos, pero a pesar de que las acciones se detuvieron en ese instante, Ángel Fierro siguió lanzando golpes ante el llamado del arbitro, entre esos golpes una patada a la altura de la ingle, por lo que fue detenido el pleito y descalificado el contendiente de las 140 libras.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A TASHIRO?



Ángel Fierro "PERDIÓ LA CABEZA" y SOLTÓ UNA PATADA



Fierro perdió los estribos y fue DESCALIFICADO

A falta de 1:45 segundos, la esquina de Cordero trató de ingresar al cuadrilátero, mientras que su protegido se retorcía de dolor en la lona del Auditorio Municipal, Tijuana.

"Tashiro" escribió un nuevo capítulo oscuro en su carrera, tras sufrir complicaciones previo a pesaje para su revancha ante "Pitbull", pelea que seguidamente se cayó.

Se espera que las autoridades del boxeo se reporten en cuanto al tema y compartir las sanciones pertinentes que pueda tener el atleta nacido en México.

FUENTE: AFP