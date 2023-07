Ryan García admira a Errol Spence Jr

Para Ryan, Spence es una inspiración por todo lo que el campeón wélter ha vivido en su vida.

“Es inspirador, por supuesto”, comentó Ryan. “Este hombre se ha recuperado de muchas cosas. Y eso no es algo normal. Sobrevivió a un accidente de auto y volvió, cirugía en el ojo y volvió. A este hombre no se le puede derrotar, y eso es inspirador por si mismo. Y si lo ves entrenar, es un animal también. Todas esas cualidades de él me inspiran y me animan a ser mejor como peleador”.

García piensa que esa es una de las cosas que lo orillaron a mudarse a Dallas, Texas, para entrenar en el gimnasio de Derrick James.

“Eso me llevó a Dallas, y me llevo a Derrick, yo lo quería”, dijo Ryan. “Estoy aquí ahora, me siento bien. Es una familia y hay un vínculo. Me siento con hambre, y eso por eso que estoy aquí entrenando todos los días”, finalizó Ryan.