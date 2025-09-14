Terence Crawford supera Canelo Álvarez y se convierte en histórico indiscutible

El mexicano Saúl Canelo Álvarez perdió la noche del sábado por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Para decepción de la mayoría de los 70.000 aficionados, la estrella mexicana encajó una sorprendente y rotunda derrota, la tercera de su carrera, frente a un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.

El invicto Crawford, antiguo histórico campeón indiscutible de peso wélter lució impecable, con un boxeo a la guardia zurda difícil de descifrar para un mexicano que lo intentó pero no pudo.

Histórico Terence Crawford

Con una actuación magistral, el originario de Omaha Nebraska se convirtió en el primer boxeador masculino en convertirse en campeón mundial indiscutible en tres categorías de peso en la era de los cuatro cinturones, indiscutible superligero, wélter y ahora supermediano.

Crawford, vencedor de los 42 combates de su carrera, no se resintió del doble salto de división que dio para esta pelea desde los 69,8 kilos del superwelter, del cual es el actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El peleador de Omaha (Nebraska), de 37 años, desplegó una estrategia muy inteligente para que pesara más su ventaja en velocidad que la de Canelo en potencia física.

"Gracias al Señor... Esto no es una coincidencia. Él hizo este evento solo para mí", afirmó Crawford antes de alabar a su rival.

"Canelo es un gran campeón. Es un competidor muy fuerte, lo respeto mucho", subrayó.

FUENTE: AFP