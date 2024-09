Tyson Fury promete KO en revancha ante Oleksandr Usyk

Tyson Fury irá por el KO en diciembre

“Esta vez voy a noquear a este cabrón, y lo haré. Créelo primero. Imagínalo primero en tu mente y ejecútalo ahí mismo. No puedo quitarle nada a ese cabrón de Usyk. No puedo decir que no me preparé ni entrené. Hice lo que tenía que hacer. Él tiene la decisión sobre mí y tenemos que volver a ejecutarlo", señaló Fury para iFL TV.

“Tiene sentido hacer la revancha y recuperar mi victoria. Ya superé el punto en el que realmente me importa. Probablemente fue necesaria esa decisión para despertarme y devolverme el tipo de agresividad que me hace querer golpear a alguien”, destacó.