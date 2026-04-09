Xander Zayas y Jaron Ennis con intenso primer cara a cara

El joven unificado campeón de peso súperwélter Xander Zayas vivió su primer cara a cara con Jaron Ennis, en el inicio de la promoción de su combate del próximo 27 de junio en el Barclays Center de la ciudad de Brooklyn.

Zayas (23-0, 13 KOs), de 23 años de edad y Ennis (35-0, 31 KOs) medirán fuerzas en un choque de invictos, entre dos brillantes atletas de la categoría de las 154 libras.

Intenso cara a cara entre Xander Zayas y Jaron Ennis

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatchroomBoxing/status/2041946844675055692&partner=&hide_thread=false THE FIRST FACE-OFF @XanderZayas vs @JaronEnnisWBO & WBA World Super Welterweight Titles #ZayasEnnis live on DAZN, June 27 pic.twitter.com/OuFvNNTaZT — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 8, 2026

El originario de San Juan, Puerto Rico tiene claro que busca un legado en el deporte, uno que ha iniciado de gram manera a pesar de sus 23 años de edad.

“Convertirme en el jugador más joven en firmar con Top Rank, el campeón mundial más joven a los 22 años cuando lo logré. El más joven en unificar títulos y ahora, pelear contra uno de los mejores del mundo en la división. Se trata de un legado.”, mencionó el actual campeón AMB y OMB.

El apodado como "Boots" por su parte llega con un porcentaje de KO de 88.57%, un explosivo ambidiestro de Philadelphia Pennsylvania que busca amenazar la categoría, después de su paso por los wélter.

Los estelares púgiles se verán las caras en velada de DAZN Boxing, Matchroom Boxing y Top Rank.