Anthony Joshua logró impresionante KO ante Jake Paul

Anthony Joshua le recordó al mundo del boxeo por qué el pedigrí sigue siendo importante. El ex dos veces campeón de peso pesado derrotó a Jake Paul el viernes por la noche bajo las brillantes luces del Kaseya Center de Miami y ante una masiva audiencia global, en vivo por Netflix .

Joshua, de 36 años y originario de Watford, Reino Unido, con una imponente estatura de 1,98 metros, dominó a Paul, de 28 años, en el esperado combate profesional de peso pesado. Joshua finalmente logró el nocaut en el sexto asalto tras enviar a Paul a la lona varias veces durante la pelea.

“No fue la mejor actuación”, dijo Joshua al final del combate. “El objetivo final era atrapar a Jake Paul, inmovilizarlo y lastimarlo. Esa era la petición previa, y eso era lo que tenía en mente. Tardó un poco más de lo esperado, pero la derecha dio en el blanco”.

Anthony Joshua le fracturó la mandíbula

Paul, típicamente un peso crucero, se mantuvo firme durante la mayor parte del combate contra Joshua, que era más alto y pesado, pero se diagnosticó una fractura de mandíbula después de la pelea. Joshua mejora su récord a 29-4 (25 KOs), volviendo a la senda del triunfo tras caer por nocaut a manos de su rival británico Daniel Dubois en el estadio de Wembley en septiembre de 2024, mientras que Paul cae a 12-2 (7 KOs).

Hace apenas un mes, el ex medallista de oro olímpico británico se enfrentó a Paul tras la cancelación de su combate contra Gervonta "Tank" Davis. Paul es ahora el último rival de Joshua en caer, tras una larga lista de grandes contendientes y campeones como Kubrat Pulev, Andy Ruiz Jr., Alexander Povetkin y Wladimir Klitschko, entre otros. Paul, el mayor disruptor del boxeo que se unió al boxeo profesional hace apenas cinco años, derrotó previamente a Julio César Chávez Jr., Mike Tyson, Nate Díaz, Anderson Silva y Tyron Woodley.

FUENTE: Netflix