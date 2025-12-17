El conjunto del Real Madrid chocará con el Sevilla en un difícil duelo de la jornada 17 de LaLiga de España 2025-2026 desde el Estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues vienen de certificar su boleto a los octavos de final de la Copa del Rey, luego de vencer 2-3 en un complicado partido al Talavera de la Primera Federación, tercera categoría del fútbol español.

Por su parte, el Sevilla quedó eliminado en los dieciseisavos de final tras caer 1-0 con el Alavés.

El equipo blanco actualmente marcha en la segunda posición del campeonato español con 39 puntos, mientras que "Los Sevillistas" son novenos con 20 unidades.

REAL MADRID VS SEVILLA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 17 DE LALIGA