Jake Paul y Anthony Joshua superan la báscula para velada de Netflix en Miami

El youtuber convertido en boxeador profesional Jake Paul y el ex campeón de la categoría de peso pesado Anthony Joshua superaron la báscula para el combate estelar de velada de Netflix y Matchroom Boxing de este viernes en el Kaseya Center en la ciudad de Miami.

Joshua (28-4, 25 KOs) llegó con 243.4 libras, su peso más bajo desde septiembre del año 2021, cuando peleó por primera vez contra el histórico ucraniano Oleksandr Usyk.

Por su parte el rival, Paul (12-1, 7 KOs) pesó 216,6 libras, el que es su segundo peso más pesado de su corta carrera profesional, una que comenzó en el año 2020.

Jake Paul vs Anthony Joshua listos

El británico de 36 años de edad y ex reinante campeón de la categoría llega con poco aviso a este combate a 8 asaltos, luego de ver acción por última vez ante Daniel Dubois en el 2024, cara a cara que perdió por KO en el 5 asaltos en el Wembley Stadium.

Por su parte, el apodado como "The Problem Child" o "El Gallo" viene de derrotar al mexicano Julio César Chávez Jr en el pasado mes de junio en Anaheim.

Weight is made, who wins tomorrow night?



—



LIVE only on Netflix

Kaseya Center – Miami, FL

Kaseya Center – Miami, FL#JakeJoshua#JakePaul #AnthonyJoshua pic.twitter.com/sqOLSRqe6p — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) December 18, 2025

La noche Paul-Joshua será transmitida a través de la señal de Netflix desde las 8:00 P.M. en vivo para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.