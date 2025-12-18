Jake Paul vs Anthony Joshua: ¿Cuáles son las reglas del combate?

El youtuber convertido en boxeador profesional Jake Paul y el ex campeón de la categoría de peso pesado Anthony Joshua se enfrentarán este viernes en cartelera de Netflix y Most Valuable Promotions desde el Kaseya Center de la ciudad de Miami en Estados Unidos.

El apodado como "The Problem Child" o "El Gallo" desafía al experimentado británico, después de que se cayera el cara a cara ante Gervonta Davis, que inicialmente era el rival.

Joshua (28-4, 25 KOs), ex reinante campeón de 36 años de edad tomó el combate con poca anticipación y ahora tiene en la mira a un Paul (12-1, 7 KOs), que ha visto acción en peso crucero y pesado en su corta carrera en el cuadrilátero.

¿Cuáles son las reglas para el Jake Paul vs Anthony Joshua?

El pleito será profesional en la categoría de peso pesado, a 8 asaltos de 3 minutos cada uno y con guantes de 10 onzas.

Paul-Joshua si contará en sus récords profesionales, en una velada también promocionada por Matchroom Boxing de Eddie Hearn, promotora del atleta del Reino Unido.