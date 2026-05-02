LPF: Tabla de posiciones tras jornada 16 del Clausura 2026

La jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Plaza Amador / 16 / 31
- Alianza FC / 16 / 27
- UMECIT FC / 16 / 25
- Tauro FC / 16 / 21
- Árabe Unido / 16 / 21
- Sporting SM / 16 / 18
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Veraguas United / 16 / 25
- Unión Coclé / 16 / 23
- CAI / 16 / 20
- San Francisco / 16 / 20
- CD Universitario / 165 / 14
- Herrera FC / 16 / 8