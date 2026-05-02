LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  2 de mayo de 2026 - 22:35

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 16 del Clausura 2026

Conoce a continuación las posiciones de los equipos tras culminar la J16 del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 16 del Clausura 2026
LPF: Tabla de posiciones tras jornada 16 del Clausura 2026FOTO / LPF

La jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias.

RESULTADOS DE LA J16 - CLAUSURA 2026 LPF

  • Unión Coclé 4 - 0 Herrera FC
  • San Francisco 5 - 2 CD Universitario
  • Veraguas United 1 - 0 CAI
  • UMECIT 5 - 2 Tauro FC
  • Alianza FC 3 - 2 Sporting SM
  • Árabe 0 - 5 Unido Plaza Amador

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J16 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CD Plaza Amador / 16 / 31
  2. Alianza FC / 16 / 27
  3. UMECIT FC / 16 / 25
  4. Tauro FC / 16 / 21
  5. Árabe Unido / 16 / 21
  6. Sporting SM / 16 / 18

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Veraguas United / 16 / 25
  2. Unión Coclé / 16 / 23
  3. CAI / 16 / 20
  4. San Francisco / 16 / 20
  5. CD Universitario / 165 / 14
  6. Herrera FC / 16 / 8

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