Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 16.
LPF Liga Panameña de Fútbol LPF - 2 de mayo de 2026 - 22:41
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 16 del Clausura 2026
Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF, luego de la jornada 16.
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF
- Heuyin Guardia (Alianza FC) 8
- Ronaldo Dinolis (San Francisco) 7
- José Murillo (CD Plaza Amador) 7
- Saed Díaz (Tauro FC) 6
- Óscar Becerra (UMECIT) 6
- Jafet Obando (CAI) 5
- Davis Contreras (CAI) 5
- Gabriel Torres (Veraguas United) 5
- Alessandro Canales (Árabe Unido) 5
- Mathews Rasheen (Alianza FC) 4
- Miguel Camargo (Veraguas United) 4
- Carlos Rivera (Veraguas United) 4
- Nedwar Zúñiga (Veraguas United) 4
- Andrick Edwards (UMECIT) 4
- Hiberto Peralta (UMECIT) 4
- Rolando Herrera (Unión Coclé) 4
- Mario Carmona (Unión Coclé) 4
- Jonathan Ceceña (Tauro FC) 3
- Ángel Díaz (Tauro FC) 3
- Adrián Olivardía (Tauro FC) 3
- Aldair McKenzie (CD Universitario) 3
- Víctor Ávila (Universitario): 3
- Daivis Murillo (CD Plaza Amador) 3
- Freddy Góndola (CD Plaza Amador) 3
- Alberto Quintero (CD Plaza Amador) 3
- Estevis López (Veraguas United) 3
- Juan Sagel (Veraguas United) 3
- Reyniel Perdomo (Alianza) 3
- John Jairo Alvarado (Alianza FC) 3
- Ramses De León (Sporting SM) 3
- Rodrigo Tello (Sporting SM) 3
- Andrés Palmezano (UMECIT) 3
- Erick Rodríguez (UMECIT) 3
- Rogelio Rodríguez (Unión Coclé) 3
- Simao Garcés (San Francisco) 3
- Darwin Pinzón (San Francisco) 3
- Jean Rivera (San Francisco) 2
- Guillermo Benítez (San Francisco) 2
- Jameel Lynch (Unión Coclé) 2
- Rony Villarreal (Herrera) 2
- Alejandro Peñalba (Herrera) 2
- David Castillo (Herrera) 2
- Guido Rouse (Herrera) 2
- Joseph Cox (Árabe Unido) 2
- Gustavo Chará (Árabe Unido) 2
- Eric Davis (CD Plaza Amador) 2
- Omar Browne (CD Plaza Amador) 2
- Héctor Ríos (CD Plaza Amador) 2
- Omar Córdoba (CD Plaza Amador) 2
- Yeison Vázquez (CAI) 2
- Kenny Bonilla (CAI) 2
- Moisés Richards (Sporting SM) 2
- Adrián Bethancourt (Sporting SM) 2
- Ángel Valencia (Sporting SM) 2
- Joel Barría (Sporting SM) 2
- Gustavo Herrera (Sporting SM) 2
- Jesús Araya (UMECIT) 2
- Carlos Rodríguez (Alianza FC) 2
- Víctor Medina (Tauro FC) 2
- Valentín Pimentel (CD Universitario) 2
- Alejandro Yearwood (Universitario) 2
- Edward Bolaños (Universitario) 2
- Ovidio López (CD Plaza Amador) 1
- Rudy Yearwood (CD Plaza Amador) 1
- Jimar Sánchez (CD Plaza Amador) 1
- Yoameth Murillo (CD Plaza Amador) 1
- Cristian Quintero (Tauro FC) 1
- Luis Asprilla (Tauro FC) 1
- Kaleb Mosquera (Tauro FC) 1
- Jan Carlos Vargas (Tauro FC) 1
- Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
- Justin Simons (CD Universitario) 1
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Joel Clarke (CD Universitario) 1
- Bryan Wittle (Universitario) 1
- Uziel Maltez (Universitario) 1
- Iván Anderson (Universitario) 1
- Yeisón Ramírez (CAI) 1
- Omar Berrocal (CAI) 1
- Brandon Waterman (CAI) 1
- Bayron Walters (San Francisco) 1
- Kevin Calderón (San Francisco) 1
- Adrián Popoff (San Francisco) 1
- Joseph López (San Francisco) 1
- Leonel Triana (San Francisco) 1
- David Hunt (Unión Coclé) 1
- Derick Edmund (Unión Coclé) 1
- Giancarlos Moreno (Unión Coclé) 1
- Alexis Castillo (Sporting SM) 1
- Jeslan Caicedo (Sporting SM) 1
- Albert Córdoba (Sporting SM) 1
- Ricardo Mitre (Alianza FC) 1
- Yeison Ortega (Alianza FC) 1
- Anthony Edwards (Alianza FC) 1
- Manuel Rodríguez (Alianza FC) 1
- Geovany Herbert (Árabe Unido) 1
- Rubén Collymore (Árabe Unido) 1
- Alexis Palacio (Árabe Unido) 1
- Fernando McLean (Árabe Unido) 1
- Dionisio Bernal (Árabe Unido) 1
- Dwan Oliveira (Árabe Unido) 1
- Rolando Burgess (Árabe Unido) 1
- José Rivera (Herrera) 1
- Jhonny López (Herrera) 1
- Samuel Batchelor (Herrera) 1
- Jorge Aristizabal (Herrera): 1
- Jeremy Emmons (Veraguas United) 1
- Amable Pinzón (Veraguas United) 1
- Rolando Ford (UMECIT) 1
- Erick García (UMECIT) 1
- Cristian Mora (UMECIT) 1
- Alberto Saldaña (UMECIT) 1
- Alberto García (UMECIT) 1
Autogoles
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Emmanuel Gómez (UMECIT) 1
- Iván Anderson (Universitario) 1
- Joseph Calderón (Sporting SM) 1
