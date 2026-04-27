El "Zurdo" Gilberto Ramírez cree que tendrá ventaja en choque crucero ante David Benavidez

El mexicano Gilberto Ramírez está listo para defender sus cinturones de la categoría de peso crucero ante David Benavidez este sábado 2 de mayo en velada estelar de Premier Boxing Champions en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.

Ramírez (48-1-0), de Mazatlán, México tendrá un gran cara a cara ante el explosivo Benavidez, estadounidenses de raíces mexicanas que asciende desde el peso semipesado, categoría a la que llegó después de mostrar su poder en los supermediano.

Un crucero natural, Gilberto Ramírez cree que tendrá ventaja

“Tengo la misma confianza, y por eso acepté esta pelea. He estado entrenando duro para vencer a Benavidez. Creo que tendré ventaja porque llevo más tiempo en esta categoría de peso que él. Creo que será una gran pelea para ambos", mencionó el púgil de 34 años de edad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierboxing/status/2047299856218165345&partner=&hide_thread=false .@ZurdoRamirezz stopped Yunieski "The Monster" Gonzalez in 2021. But on May 2, a new Monster is waiting.



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May 2

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"Zurdo" tiene un récord de 4-0 como peso crucero, desde que ingresó a la categoría en 2023, ganándole duelos a Joe Smith Jr, Arsen Goulamirian, Chris Billam-Smith y Yuniel Dorticos, estos todos después de su único traspié en su carrera, en aquel choque ante Dmitry Bivol a finales del 2022 en las 175 libras.

Esta será la primera vez que el ahora apodado como "El Monstruo Mexicano" pelee en las 200 libras, un atleta acostumbrado a superar en presión, tamaño y fuerzas a sus rivales.

Benavidez-Zurdo se medirán cara a cara en vivo por RPC y Telemetro este 2 de mayo con Lo Mejor del Boxeo