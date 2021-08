Julio César Chávez no se habla con sus hijos por culpa de 'Canelo' Saúl Álvarez

"Ahorita no me hablan, están enojados porque el Canelo subió al ring conmigo, me preguntaron que por qué no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan", sostuvo Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano.

Además, dijo que las comparaciones entre su carrera y la de su hijo siempre han sido un tema difícil en la familia, incluyendo algunas adicciones por las que han pasado.

"Es un poco triste, siempre ha sido complicada la vida con mis hijos por las comparaciones que hay, sobre todo en el boxeo y después de ver a su padre caer a lo más bajo, ver cómo hizo sufrir a su madre, seguir los pasos de su padre", aclaró un roto Chávez, contando la situación.

En dicha entrevista, entre tantas cosas, Julio César Chávez también habló sobre los 12 años que lleva 'limpio' sin drogas ni alcohol, y que la vida le cambió totalmente desde que tomó la decisión.

La adicción a las drogas y el alcohol estuvieron a nada de acabar con la vida de Julio César Chávez, boxeador histórico mexicano, quien fue sincero sobre una situación que vivió en su casa.