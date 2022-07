Rey Vargas arrebata a Mark Magsayo su título de peso pluma del CMB.

"No tengo palabras para describir lo que ha pasado. Estoy muy orgulloso. Es mi segundo título y vuelve conmigo a México", se felicitó Vargas tras su triunfo en el Alamodome de San Antonio.

Tras 12 igualados asaltos, dos jueces dieron el triunfo al mexicano con tarjetas de 115-112 mientras el otro vio ganador a Magsayo por 114-113.

Vargas llegó a pasar por graves apuros cuando un derechazo en la cabeza de Magsayo lo hizo caer de rodillas hacia el final del noveno asalto.

"No fue tan efectivo, pero cuenta", reconoció Vargas. "Me agarró con esa. Había tenido el control durante toda la pelea, pero en el noveno cuando me agarró, perdí un poco el control".

Magsayo

"Es el hombre del día. Eso es todo", reconoció Magsayo a su rival. "Volveré más fuerte. He dado lo mejor de mí. Un poco de descanso y entrenaré para volver a pelear. Corregiré mis errores en la próxima pelea".

El filipino, que se queda con un balance de 24 victorias (16 nocauts) y una derrota, se había hecho con este título de peso pluma (126 libras, 57,1 kg) en enero por decisión mayoritaria sobre el estadounidense Gary Russell Jr.

Futuro de Vargas

Vargas dijo que su probable siguiente rival será su compatriota Leo Santa Cruz, quien posee el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). "Se ha hablado de eso", señaló Vargas.