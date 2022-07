Choque de invictos: Mark Magsayo vs Rey Vargas por el título pluma del CMB

Por su parte Rey Vargas, que luce otro pleno de 35 victorias (22) en su registro, aspira a otro cetro mundial después de ser campeón del peso supergallo del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

Después de una pausa de más de dos años sin boxear, el mexicano regresó al ring en noviembre con una victoria por decisión unánime sobre su compatriota Leonardo Baez.

Esa pelea ante Baez fue su estreno en el peso pluma (126 libras, 57,1 kg) antes de afrontar el sábado el asalto al cinturón de Magsayo en el Alamodome de San Antonio, con capacidad para 32.000 aficionados.

"En noviembre mostré mis habilidades de combate tras un largo periodo de inactividad. No estuve oxidado sobre el ring entonces y no lo estaré ahora", advirtió Vargas, de 31 años.

"No tengo exceso de confianza, pero sé lo mucho que he trabajado", recalcó. "Me he preparado bien para esta pelea. El trabajo duro está hecho".

"Sabemos que (Magsayo) tiene un gran poder, pero estaremos preparados para contrarrestar eso y todo lo que traiga al ring", aseguró. "Magsayo dice que no me he enfrentado a nadie como él, pero en realidad él nunca enfrentó a nadie como yo".

El púgil filipino, de 27 años, cree que Vargas se presentará el sábado con una estrategia defensiva para defenderse de su potencia de golpeo.

"Espero que no corra mucho en esta pelea", dijo Mark Magsayo. "Si soy capaz de llegar a la distancia adecuada con él, voy a conseguir el nocaut".

"No estoy preocupado por Vargas", recalcó. "Ya he vencido a los mejores de la división, así que mi confianza es muy alta de cara a esta pelea".