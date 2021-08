Yordenis Ugás, el cubano que escapó de su país para triunfar en el boxeo

DESDE 2005 CON TRIUNFOS

Yordenis Ugás logró ser campeón mundial del peso ligero amateur en 2005, y tres años después, en el 2008 se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Ahora con 35 años, le tocó enfrentar a una leyenda del boxeo, Manny Pacquiao, a quien dominó por completo en el combate.

Antes de Pacquiao, había ganado el título mundial WBA a Abel Ramos, y se convirtió en el segundo monarca de las 147 libras que ha tenido Cuba, sucediendo al histórico José 'Mantequilla' Nápoles en 1975.

EL 54 PRESENTE

Yordenis Ugás utiliza en su pantalón el '54', algo poco común en boxeadores, que acostumbran a utilizar su nombre o alguna frase característica., y esto se debe a su madre, y a un amigo del béisbol, también de Cuba.

'54 Milagros': Lo de Milagros es por su madre y el 54 por el número que utiliza Aroldis Chapman, lanzador cubano de los Yankees en las Grandes Ligas, quien es su amigo.

ESCAPÓ Y TRIUNFÓ

Para los deportistas cubanos, el escapar de su país es prácticamente la única opción, debido a la situación política y las restricciones a los mismos, pese a estar bien preparados o tener gran potencial en alguna actividad puntual, y Yordenis Ugás no fue la excepción, aunque lo intentó varias veces.

Ugás trató de escapar por mar de Cuba en seis ocasiones y las seis lo atraparon y lo llevaron a una prisión. A la séptima consiguió salir de la isla, con rumbo a México. "Tratar de escapar es la historia de muchos cubanos que quieren una vida mejor", relató Ugas. "No olvidaré cuando llegué a México y luego mi aterrizaje en Texas. Cuando el bote llegó a la orilla, no me arrodillé ni besé el suelo, pero fue un momento emotivo para mí".

UN CRÍTICO DE LA DICTADURA

El boxeador es un crítico de la dictadura castrista en Cuba. A mediados de julio participó de las manifestaciones de la disidencia cubana en Washington, frente a la Casa Blanca. “Estoy muy orgulloso de todos los cubanos que hemos salido a la calle, se acabó el chantaje de la dictadura. Estamos cansados ya. Abajo la dictadura, abajo la tiranía”, fueron las palabras de Ugás en uno de los vídeos publicados en redes sociales sobre las protestas al régimen.

“Somos un pueblo cansado de una dictadura, asesina, opresiva y chantajistas. Los presidentes Demócratas siempre han sido la solución para mantenerse en el poder ese régimen. Espero esto cambie. Abajo la dictadura. Libertad para los presos políticos. Patria y Vida”, escribió días después, acompañado de una imagen alzando la bandera cubana.

Incluso, en su pantalón de competencia lleva la frase 'Patria y Vida', característica de la lucha ante la dictadura en su natal Cuba.

Ugás, reclutado a última hora después de que el oponente original de Pacquiao, Errol Spence Jr., se retirara por lesión, dominó al ícono filipino con su jab y golpes más limpios para ganar en las tres tarjetas por 115-113, 116-112 y 116-112.

Pacquiao llegaba disgustado al combate ya que había sido despojado polémicamente de su título de la AMB por "inactividad" a principios de este año a pesar de la interrupción global del boxeo causada por la pandemia del coronavirus.

En cambio, la AMB le entregó ese cinturón a Yordenis Ugás, un hecho que irritó a Pacquiao.