El Slovan Bratislava está urgido en sumar puntos y este martes recibirán al Real Betis por el duelo de la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League con César Blackman de titulares. Mientras que Cristian Martínez entra como suplente.
Once del Slovan Bratislava con César Blackman
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Portero: Dominik Taká.
Defensas: César Blackman, Svetozar Markovi, Kenan Bajri y Sandro Cruz.
Mediocampistas: Peter Pokorný, Rahim Ibrahim y Matsuoka.
Delanteros: Tigran Barseghyan, Andra Šporar y Nino Marcelli.