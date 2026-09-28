Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2026: Panameño Christofer Jurado firmó actuación brillante

El ciclista panameño Christofer Jurado rodó más de 140 kilómetros en la escapada principal como el único representante latinoamericano al frente, acaparando la atención de la transmisión internacional en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 .

En una jornada épica y de altísimo nivel técnico, el ciclista panameño Christofer Jurado firmó una actuación memorable durante el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2026, celebrado este domingo 27 de septiembre en las exigentes carreteras de Montreal.

Jurado se convirtió en el gran protagonista de la jornada al integrarse en la fuga del día y mantenerse en cabeza de carrera durante más de 140 kilómetros, destacándose además como el único corredor latinoamericano presente en la escapada frente a la élite del ciclismo del planeta.

Su combatividad y valentía no pasaron desapercibidas para la prensa internacional, acaparando portadas y titulares en las transmisiones en vivo de la cadena Eurosport.

La prueba reinante, con una distancia total de 273.4 kilómetros, exigió al máximo a los 184 corredores que tomaron la partida. El recorrido arrancó con un exigente tramo en ruta de 100 kilómetros para luego ingresar a un duro y técnico circuito urbano de 12 vueltas, caracterizado por sus severos repechos con rampas de hasta el 12 % de inclinación.

La dureza del trazado y el ritmo frenético de la prueba provocaron una drástica selección en el pelotón: de los 184 ciclistas que iniciaron, únicamente 58 lograron completar la carrera.

La victoria final tras 6 horas, 17 minutos y 04 segundos de competencia quedó en manos del estadounidense Brandon McNulty, quien se coronó nuevo Campeón del Mundo tras resistir el embate final del lote de favoritos. El podio lo completaron el australiano Michael Matthews, adjudicándose la medalla de plata, y el neerlandés Mathieu van der Poel, quien se quedó con el bronce.

Con esta actuación, Christofer Jurado y la delegación panameña vuelven a dejar la bandera nacional en lo más alto del ciclismo internacional, demostrando el crecimiento, la fuerza y la capacidad de los pedalistas panameños para medirse de tú a tú en las carreras más duras del calendario mundial.

FUENTE: FEPACI