Lamine Yamal quiere que Neymar Jr juegue el Mundial 2026

Lamine Yamal, extremo internacional español del FC Barcelona, calificó este lunes a Neymar Jr como su "ídolo" y mostró su agradecimiento por lo que "le ha dado al fútbol" y expresó su deseo de que "pueda estar en el Mundial 2026 con la selección brasileña.
Neymar Jr marcó la infancia de Lamine Yamal
"Lo he visto muchas veces (ese encuentro), lo vi en directo también. Neymar es un jugador que ha marcado toda mi infancia. Es mi ídolo. Le estaré agradecido por lo que ha dado al fútbol. Siempre nos inspira a todos. Es un jugador que pagas una entrada para verle. Veías el partido sólo por ver sus jugadas. Darle las gracias por lo que ha dado al fútbol y ojala pueda estar en el Mundial", declaró.
FUENTE: EFE