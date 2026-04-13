Lamine Yamal quiere que Neymar Jr juegue el Mundial 2026 FOTO: Alexandre Schneider/Getty Images

Lamine Yamal, extremo internacional español del FC Barcelona, calificó este lunes a Neymar Jr como su "ídolo" y mostró su agradecimiento por lo que "le ha dado al fútbol" y expresó su deseo de que "pueda estar en el Mundial 2026 con la selección brasileña.

Cuando fue preguntado por las inspiraciones para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en referencia a la remontada contra el París Saint Germain, el atacante fue interrogado por Neymar.

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