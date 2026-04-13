Leeds United ganó importante duelo ante el Manchester United

Vaya oportunidad tenía el Manchester United de dar un bocado a la Premier League y vaya cómo la desaprovechó. Pese a tener casi un mes para preparar este partido, el equipo de Michael Carrick perdió en Old Trafford contra el Leeds United en un duelo marcado por los errores de Leny Yoro, el doblete de Noah Okafor y la expulsión de Lisandro Martínez, por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin.

Surrealista partido el del United contra el Leeds. Tras la derrota del Chelsea, era la oportunidad perfecta para acariciar la Champions League la temporada que viene, pero se estamparon. Después de varios días de "pretemporada" en Dublín, ya que no competían desde el pasado 20 de marzo, el United tardó cuatro minutos en encajar el 0-1.

Un centro lateral buscando a Calvert-Lewin no fue despejado por Yoro en el primer palo y le cayó a Okafor, que coló la pelota entre las piernas de Lisandro y pilló a contrapié a Sanne Lammens.

Había tiempo más que de sobra para remontar, pero Okafor aprovechó de nuevo la desconexión defensiva del United para ampliar la ventaja. Esta vez fue una cadena de errores, un mal pase de Lisandro en la salida de balón, varios despejes pocos contundentes y una volea de Okafor desde la frontal ante la que Yoro se giró, le dio en la espalda y se le envenenó a Lammens.

La expulsión de Lisandro Martínez afectó al Manchester United

El United se fue perdiendo 0-2 al descanso, pero una remontada no era imposible. Menos aún en Old Trafford, pero el surrealismo alcanzó una nueva cota con la expulsión de Lisandro Martínez.

El argentino se fue a la calle por agarrar de la coleta a Calvert-Lewin. El árbitro, Paul Tierney, no lo vio en principio, pero, cuando le llamó el VAR y lo comprobó en el monitor, lo tuvo claro. Roja directa por tirar del pelo al delantero inglés.

Al United le quedaba más de media hora por delante con dos goles abajo en el marcador, algo inédito en la era Carrick, y un futbolista menos. Y pese a que el cóctel olía a desastre, desató los mejores minutos del equipo, mereciendo un gol que llegó con la dupla letal.

Bruno Fernandes centró y Casemiro remató de cabeza. 17 asistencias para el portugués, ocho goles para el brasileño en la que está siendo la temporada de sus despedida en el United y también la más goleadora.

La derrota deja al United en esa tercera posición empatado a puntos con el Aston Villa con 55 unidades. Los 'Red Devils' tienen tres de ventaja con el Liverpool, que es quinto, y siete con el Chelsea, que es sexto.

El Leeds da un paso importante en la lucha por la salvación y salta hasta los 36 puntos, a seis de distancia del descenso que marca en estos momentos el Tottenham Hotspur.

FUENTE: EFE